«Минск» — «Слуцк»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 11-го тура чемпионата Белоруссииодержал домашнюю победу насо счетом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте забил нападающий хозяевВладимир Хващинский.

«Минск» поднялся на 12-е место, набрав 13 очков. «Слуцк» занимает 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Белоруссии с 17 очками.

Напомним, что 11 мая минская команда ушла на двухнедельный карантин после того, как один из ее футболистов стал положительный тест на коронавирус.

Столичный клуб пропустил два тура. Матчи против «Немана» и ФК «Смолевичи» были перенесены.

6 июня состоятся матчи «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» — «Минск». 0