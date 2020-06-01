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    «Минск» победил «Слуцк» в первом матче после карантина

    «Минск» — «Слуцк»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 11-го тура чемпионата Белоруссии «Минск» одержал домашнюю победу на «Слуцком» со счетом 1:0.

    «Минск»
    «Минск»

    Единственный гол на шестой минуте забил нападающий хозяевВладимир Хващинский.

    «Минск» поднялся на 12-е место, набрав 13 очков. «Слуцк» занимает 5-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Белоруссии с 17 очками.

    Напомним, что 11 мая минская команда ушла на двухнедельный карантин после того, как один из ее футболистов стал положительный тест на коронавирус.

    Столичный клуб пропустил два тура. Матчи против «Немана» и ФК «Смолевичи» были перенесены.

    6 июня состоятся матчи «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» и «Динамо-Брест» — «Минск». 0

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