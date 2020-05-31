«Локомотив» в Twitter поблагодарил Юрия Семина за работу

Московскийопубликовал обращение ксо словами благодарности за годы работы в клубе.

«Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера "Локомотива".

Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать "Локомотив" первым!

Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему спасибо, Палыч», — пишет пресс-служба в Twitter клуба.

Напомним, что сегодня последний день Юрия Семина в «Локомотиве». Он покинет свой пост главного тренера.

Сегодня последний день Юрия Сёмина в качестве главного тренера «Локомотива» Первые игры в Европе и первые кубки, первые медали и первое чемпионство. Он уходил, чтобы вернуться и вновь сделать «Локомотив» первым!

Мы не прощаемся с Юрием Сёминым, а говорим ему #СпасибоПалыч ❤️💚 pic.twitter.com/sBBTYhydKK — «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020

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