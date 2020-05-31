«Энергетик-БГУ» — «Витебск»: счет матча 3:3, обзор голов

Футболисты «Энергетика-БГУ»
ФК «Энергетик-БГУ»
Встреча, которая прошла на стадионе «Городской», завершилась со счетом 3:3.
В составе хозяев точные удары нанесли Душан Бакич (33 минута), Шахбоз Умаров (40) и Дэвид Тве (44).
У гостей отличились Диего Кариока (8), Йон Николеску (42, с пенальти) и Жулио Сезар (90+4).
Отметим, что минская команда играла в меньшинстве с 56-й минуты, когда красную карточку получил Евгений Юдчиц.
В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» занимает первое место (22 очка), а «Витебск» — десятое (14 очков). 0