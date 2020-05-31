ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998Первыми задали темп, провалили концовку и оказались вне плей-офф. О матче Испании и Нигерии на ЧМ-1998
  • 18:24
    • Дубль Тюрама помог менхенгладбахской «Боруссии» разгромить «Унион»
  • 16:09
    • Сауль заявил о переходе в другой клуб
  • 15:14
    • ПСЖ объявил о выкупе контракта Икарди
  • 12:48
    • Малафеев объявил об уходе из «Зенита»
  • 10:26
    • В Чемпионшипе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом
    Все новости спорта

    «Энергетик-БГУ» упустил победу над «Витебском»

    «Энергетик-БГУ» — «Витебск»: счет матча 3:3, обзор голов

    Футбол Высшая лига Белоруссии Футбол Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии
    «Энергетик-БГУ» сыграл вничью с «Витебском» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Белоруссии.

    Футболисты «Энергетика-БГУ»
    Футболисты «Энергетика-БГУ»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Городской», завершилась со счетом 3:3.

    В составе хозяев точные удары нанесли Душан Бакич (33 минута), Шахбоз Умаров (40) и Дэвид Тве (44).

    У гостей отличились Диего Кариока (8), Йон Николеску (42, с пенальти) и Жулио Сезар (90+4).

    Отметим, что минская команда играла в меньшинстве с 56-й минуты, когда красную карточку получил Евгений Юдчиц.

    В турнирной таблице чемпионата Белоруссии «Энергетик-БГУ» занимает первое место (22 очка), а «Витебск» — десятое (14 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
  • 02:48
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Ислочь»
  • 1.76
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли «Боруссия» Д крупную победу в гостях?
  • «Падерборн» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Подойдет ли команда Реброва еще ближе к чемпионскому титулу?
  • «Академия Пушкаша» — «Ференцварош». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Забьет ли «Ислочь» на «Борисов Арене»?
  • БАТЭ — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «МЮ» — «Депортиво». Лига чемпионов 2001/2002 Футбол На «дьяволов» с пассивностью и грубостями. О выступлении «Депора» на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧВ четвертьфинале Лиги чемпионов сезона 2001/2002 «СуперДепор» бился с «Юнайтед» за путевку в полуфинал Вчера в 20:140
  • 15:55
    • «Рубин» проведет оставшиеся домашние матчи на «Ак Барс Арене»
  • 15:45
    • «МЮ» продвинулся в переговорах по продлению аренды Игало
  • 15:30
    • Месси: Футбол и жизнь уже не будут прежними
    Фрэнк Лэмпард Футбол 100 дней ожидания. АПЛ вернется 17 июняВ этот день будет доигран незавершенный 29-й тур Вчера в 00:500
  • Экспресс дня

  • Одержит ли победу «Лейпциг»
  • 3.04
    •
  • 18:12
    • «Салават Юлаев» не может выплатить игрокам личные бонусы за сезон
  • 18:01
    • «Энергетик-БГУ» упустил победу над «Витебском»
  • 17:48
    • Семин отказался комментировать свой последний день в «Локомотиве»
    Жозе Моуринью Футбол Сможет ли Моуринью снова выиграть Лигу чемпионов?Португалец 10 лет не выигрывает турнир 29/05/2020 в 07:530
  • 14:59
    • «Брешиа» хочет расторгнуть контракт с Балотелли
  • 14:45
    • Клуб Серии А нацелился на Пентека
  • 14:32
    • «Атлетик» продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.76
  • Прогноз на матч БАТЭ — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Падерборн — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.93
  • Экспресс дня 31 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Карвина — Спарта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рух Брест — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Академия Пушкаша — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  1.55
  • Прогноз на матч Б-36 Торсхавн — ХБ Торсхавн
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Митьюлланд — Хорсенс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Викингур — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Минск — Слуцк
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Люнгбю — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Скала — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие