Чемпионат Узбекистана возобновится 5 июня

Матчи чемпионата Узбекистана по футболу возобновятся с 5 июня, но будут проходить без зрителей из-за мер против распространения COVID-19.

Оперативный штаб при кабмине Узбекистана разрешил футбольным командам возобновить тренировки в соответствии с санитарными правилами, нормами и стандартами гигиены, сообщает пресс-служба Профессиональной футбольной лиги Узбекистана.

«С 5 июня разрешено продолжать чемпионат профессиональной футбольной лиги Узбекистана без зрителей», — говорится в заявлении.

Футбольный чемпионат Узбекистана был приостановлен 16 марта, на следующий день после появления первого случая COVID-19 в стране. 0