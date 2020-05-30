«Александрия» — «Заря»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Александрия»
Уже в компенсированное время в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Дмитрий Гречишкин.
Отметим, что на 84-й минуте «Заря» осталась в меньшинстве — две желтые карточки за три минуты получил Богдан Михайличенко.
Ранее в другом матче 24-го тура «Колос» на своем поле проиграл «Десне» со счетом 0:2.
В составе гостей голами отметились Денис Фаворов (64-я минута) и Егор Картушов (84).
После этой игры «Десна» набрала 46 очков и поднялась на третью строчку в турнирной таблице, «Колос» с 26 очками расположился на шестом месте. 0