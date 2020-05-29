Главный тренер «Лестера» переболел коронавирусом

Главный тренер «Лестера»заявил, что в марте заразился COVID-19.

По словам специалиста, его болезнь протекала не так легко, как хотелось бы.

«Едва мог ходить, и это напомнило мне о восхождении на гору Килиманджаро. У нас был выходной, когда должны были играть в Уотфорде, а затем через неделю у меня начались проблемы.

В течение трех недель не чувствовал ни запаха, ни вкуса. У меня не было сил, а через неделю то же самое случилось с женой. Мы прошли тест на коронавирус — он показал, что мы заразились.

Это напомнило, как поднялся на Килиманджаро. Чем выше поднимаешься, тем больше страдаешь от акклиматизации и тем труднее становится дышать. Помню, как, переболев, не мог пробежать и 10 ярдов.

У меня не было аппетита. Было странно есть, но не чувствовать вкуса и запаха еды. Это заставило меня больше ценить здоровье», — приводит слова Роджерса BBC.

Ранее стало известно, что коронавирусом переболел главный тренер «Арсенала» Микель Артета. 0