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    Главный тренер «Лестера» переболел коронавирусом

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    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что в марте заразился COVID-19.

    Брендан Роджерс
    Брендан Роджерс

    По словам специалиста, его болезнь протекала не так легко, как хотелось бы.

    «Едва мог ходить, и это напомнило мне о восхождении на гору Килиманджаро. У нас был выходной, когда должны были играть в Уотфорде, а затем через неделю у меня начались проблемы.

    В течение трех недель не чувствовал ни запаха, ни вкуса. У меня не было сил, а через неделю то же самое случилось с женой. Мы прошли тест на коронавирус — он показал, что мы заразились.

    Это напомнило, как поднялся на Килиманджаро. Чем выше поднимаешься, тем больше страдаешь от акклиматизации и тем труднее становится дышать. Помню, как, переболев, не мог пробежать и 10 ярдов.

    У меня не было аппетита. Было странно есть, но не чувствовать вкуса и запаха еды. Это заставило меня больше ценить здоровье», — приводит слова Роджерса BBC.

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