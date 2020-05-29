Президент Ла Лигиназвал дату рестарта текущего сезона чемпионата Испании.

Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Мы начнем матчи 11 июня. Более 130 наших сотрудников работают, чтобы все можно было сделать по-новому. Поездки, организация, все. Мы готовы. Самым важным будет день, когда мы закончим нынешний сезон. Следующий стартует 12 сентября», — цитирует Тебаса Marca.

Отмечается, в чемпионате будет проходить как минимум один матч в течение 32 дней подряд, а матчи заключительных двух туров будут сыграны в один день — 15 и 19 июля. Также сообщается, что встречи будут начинаться не раньше 19:30 по местному времени.

Ожидается, что первым матчем после возобновления станет встреча «Севильи» и «Бетиса» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. 0