Чемпионат Испании по футболу возобновится 11 июня
globallookpress.com
«Мы начнем матчи 11 июня. Более 130 наших сотрудников работают, чтобы все можно было сделать по-новому. Поездки, организация, все. Мы готовы. Самым важным будет день, когда мы закончим нынешний сезон. Следующий стартует 12 сентября», — цитирует Тебаса Marca.
Отмечается, в чемпионате будет проходить как минимум один матч в течение 32 дней подряд, а матчи заключительных двух туров будут сыграны в один день — 15 и 19 июля. Также сообщается, что встречи будут начинаться не раньше 19:30 по местному времени.
Ожидается, что первым матчем после возобновления станет встреча «Севильи» и «Бетиса» в рамках 28-го тура чемпионата Испании. 0