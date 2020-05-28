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    Медведев поддержал инициативу матчей со зрителями

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев убежден, что решение проводить матчи РПЛ со зрителями является правильным.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Главное, не испытывать эйфории и оставаться реалистами. Никто не будет спорить, что со зрителями играть лучше, чем без зрителей. Нужно проработать вопрос, как поэтапно прийти к открытию трибун.

    "Зенит" поддержал эту инициативу, но пока мы даже играть не начали. Главное, чтобы сам чемпионат возобновился, чтобы ничто не помешало ходу тренировочного процесса и возобновлению сезона.

    Сейчас появилась новость, что при определенных мерах безопасности могут открыть кинотеатры. Если там можно обеспечить условия для безопасного просмотра, то и на стадионе тоже.

  • CМИ: РПЛ согласовала проведение матчей со зрителями
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    • Еще раз подчеркну — важно избежать головокружения от успехов, стоять двумя ногами на земле и прежде, чем что-то сделать, основательно подготовиться. А так, бесспорно, возвращение зрителей было бы очень хорошо и для футбола, и для клубов», — приводит слова Медведева «Р-Спорт». 0

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