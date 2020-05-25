Виллаш-Боаш не покинет «Марсель» до лета 2021 года

Андре Виллаш-Боаш
globallookpress.com
По информации источника, португальский специалист решил отработать свой нынешний контракт до конца.
Ранее «Марсель» предложил Виллаш-Боашу продлить соглашение по схеме 2+1, однако тренер отказался. Срок нынешнего контракта португальца истекает летом 2021 года.
По сообщениям СМИ, ранее Виллаш-Боаш отказался возглавить «Ньюкасл», хотя в английском клубе ему предлагали зарплату больше, чем в «Марселе»
По итогам минувшего сезона в Лиге 1 «Марсель» занял 2-е место. 0