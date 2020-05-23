Моуринью Гвардиоле: Не празднуй, эта игра еще не закончилась

Бывший наставникраскрыл, что сказал, когда его команда играла св полуфинале Лиги чемпионов 2010 года.

В первой игре «Интер» победил 3:1, а в ответном поединке на «Камп Ноу» пришлось в десятером отстаивать результат. Полузащитник Тяго Мотта был удален в начале ответного матча и «каталонцы» смогли выиграть с минимальным счетом.

«Когда Бускетс упал, я стоял между нашей скамейкой, их и местом, где Тьяго Мотта получил красную карточку. Краем глаза я видел, что скамейка "Барселоны" празднует так, словно они уже выиграли. Гвардиола позвал Ибрагимовича, чтобы обсудить тактику при игре 11 против 10. Так что я просто сказал ему: "Не празднуй, эта игра еще не закончилась", — цитирует Моуринью Goal. 0