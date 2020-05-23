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    Стала известна дата начала нового сезона во французской Лиге 1

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    Следующий сезон французской Лиги 1 начнется 22 августа.

    Стадион «Парк де Пренс»
    Стадион «Парк де Пренс»

    Об этом сообщает RMC.

    «После консультаций с вещателями Mediapro, Canal + и beIN Sports установлены следующие даты начала сезона-2020/21: 22 августа для Лиги 1 и 23 августа для Лиги 2», — говорится в сообщении профессиональной футбольной лиги Франции.

    Также уточняется, что календарь будет доработан после заседания исполкома УЕФА 17 июня, когда будут установлены даты проведения матчей еврокубков.

    Напомним, 30 апреля «Пари Сен-Жермен» был объявлен чемпионом Франции по итогам сезона-2019/20, который был завершен досрочно. 0

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