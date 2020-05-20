Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября

В среду, 20 мая, прошло заседание федерального совета FIGC в формате телеконференции.
На нем было принято решение, что турниры Серий А, В и С должны быть завершены до 20 августа, а новый сезон планируют начать 1 сентября.
До возобновления чемпионатов федеральный совет согласует формат проведения соревнований в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и возможной приостановки их розыгрыша.
Ранее стало известно, что в Италии продлили запрет на проведении массовых мероприятий до 14 июня.
Что касается даты возобновления Серии А, то с этим вопросом в Италии должны разобраться до 28 мая. 0