Новый футбольный сезон в Италии начнется 1 сентября

Сезон-2020/21 в итальянском футболе стартует 1 сентября, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии (FIGC).

В среду, 20 мая, прошло заседание федерального совета FIGC в формате телеконференции.

На нем было принято решение, что турниры Серий А, В и С должны быть завершены до 20 августа, а новый сезон планируют начать 1 сентября.

До возобновления чемпионатов федеральный совет согласует формат проведения соревнований в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и возможной приостановки их розыгрыша.

Ранее стало известно, что в Италии продлили запрет на проведении массовых мероприятий до 14 июня.

Что касается даты возобновления Серии А, то с этим вопросом в Италии должны разобраться до 28 мая. 0