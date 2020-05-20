Безуглов: Тренерам и врачам требуется показать ювелирную работу при рестарте РПЛ

Глава медицинского комитета РФС и врач сборной Россииподелился мнением о медицинском регламенте в Бундеслиге, который был разработан для возобновления чемпионата в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что возобновление текущего сезона РПЛ намечено на 21 июня.

«Надо понимать, что нормативная документация, регламентирующая поведение в таких ситуациях, разная. У нас в стране она одна из самых строгих в мире.

Думаю, то, что делается в Германии, более чем достаточно для того, чтобы контролировать случаи возникновения новой коронавирусной инфекции.

Радует, что в Германии большая часть футбольного сообщества единогласно приняла решение о возобновлении чемпионата. Надеюсь, что РПЛ тоже по этому пути пойдет.

Хотя необходимо провести громаднейшую работу для того, чтобы минимизировать риск инфицирования.

Медицинские штабы не дремали, готовились к возможному возобновлению. Здесь больше вопросов к тренерам по физподготовке и главным тренерам команд. Думаю, что трех недель тренировок в общей группе должно хватить.

Понятно, что тренеры будут использовать всю ширину скамейки. Пять замен — это плюс, это поможет поддерживать интенсивность игры и снизить возможность травматизма.

Здесь требуется тренерам и врачам показать ювелирную работу. Если всё будет правильно сделано, проблем никаких не будет.

Думаю, что двигательная активность футболистов снизится в высоких зонах, но для рядового зрителя картинка сильно не поменяется», — сказал Безуглов в эфире программы «Все на Матч!».

В настоящий момент медицинский регламент отправлен на согласование Роспотребнадзору, органам правительства и клубам лиги. 0