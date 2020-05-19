Талалаев: Все переживали, но ничто не помешало возвращению Бундеслиги

Российский тренеррассказал о своих впечатлениях от возобновления немецкой Бундеслиги, ранее прерванной из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что Бундеслига стала первым чемпионатом в Европе, не считая Белоруссии, возобновленным после пандемии коронавируса.

«26-й тур в Германии полностью состоялся, все переживали, но ничто не помешало его проведению.

Все смотрят на Германию и надеются, что по их стопам потихонечку возобновятся остальные топ-чемпионаты.

Две вещи выделяются сильно — отсутствие контактности и плотности, а также мобильности», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!».

Ранее досрочно были завершены сезоны во Франции, Нидерландах и Шотландии. 0