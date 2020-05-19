КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой СанеТрансферный дайджест. 12-18 мая
  • 23:55
    • Источник: Три игрока «Динамо» сдали положительный тест на коронавирус
  • 23:29
    • «Байер» на выезде разгромил «Вердер», Хаверц оформил дубль
  • 22:57
    • ЦСКА предложил Деспотовичу 1,2 млн евро в год
  • 19:35
    • Старт Серии А отложат до 20 июня
  • 18:33
    • Понсе: Читал об иске по моему трансферу, но я игрок «Спартака» и полностью уверен в солидности клуба
    Все новости спорта

    Талалаев: Все переживали, но ничто не помешало возвращению Бундеслиги

    Футбол Бундеслига Футбол ГерманииКоронавирус в спорте Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Российский тренер Андрей Талалаев рассказал о своих впечатлениях от возобновления немецкой Бундеслиги, ранее прерванной из-за пандемии коронавируса.

  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!

    Отметим, что Бундеслига стала первым чемпионатом в Европе, не считая Белоруссии, возобновленным после пандемии коронавируса.

    «26-й тур в Германии полностью состоялся, все переживали, но ничто не помешало его проведению.

    Все смотрят на Германию и надеются, что по их стопам потихонечку возобновятся остальные топ-чемпионаты.

    Две вещи выделяются сильно — отсутствие контактности и плотности, а также мобильности», — сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!».

    Ранее досрочно были завершены сезоны во Франции, Нидерландах и Шотландии. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение Бундеслиги. Что мы узнали?
  • Вчера в 05:24
    •
  • Прогноз
  • «Ахал» — «Алтын Асыр»
  • 1.91
  • Сегодня в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у одного из аутсайдеров лиги?
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?
  • Экспресс дня 19 мая. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной арены Футбол Возвращение Бундеслиги. Что мы узнали?Каким выдалось возвращение топ-футбола? Вчера в 05:240
  • 17:06
    • Команды АПЛ возобновят тренировки 19 мая
  • 16:26
    • СМИ: Плиев контактировал с братом Заурбеком и другими осетинскими игроками РПЛ
  • 15:47
    • Чемпионат Шотландии по футболу завершен досрочно
    АПЛ может вернуться уже 12 июня Футбол Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответахОтветы на ключевые вопросы относительно возобновления чемпионата Англии 17/05/2020 в 21:190
  • Экспресс дня

  • Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?
  • 3.30
    •
  • 00:13
    • Талалаев: Все переживали, но ничто не помешало возвращению Бундеслиги
  • 23:48
    • ФИФА организует матч для сбора средств на борьбу с коронавирусом
  • 23:22
    • «Бавария» хочет продлить аренду Коутиньо
    «Боруссия» продолжает борьбу с «Баварией» за титул Футбол Рурское дерби в одни ворота. Дортмунд триумфально вышел из карантинаДортмундская «Боруссия» не оставила шансов «Шальке» в первом поединке после возобновления сезона. 17/05/2020 в 12:250
  • 13:34
    • В России надеются провести Гран-при Формулы-1 со зрителями
  • 12:56
    • Яшкин — самый ценный игрок сезона КХЛ
  • 12:15
    • «Спартак» выкупил трансфер Соболева
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.91
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Курессааре — Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Легион — Левадия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие