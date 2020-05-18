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    «СЭ»: «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

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    ФК «Тамбов» может объединится с «Нижним Новгородом», сообщает «Спорт-Экспресс».

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    Это может случиться, если тамбовчане останутся в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Новый клуб будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде. В случае, если Тамбов вылетит в ФНЛ, то клуб будет играть в своем городе.

    Данную информацию прокомментировал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    «Это ни о чем разговор. Да, какие-то мысли были, но пока это просто сплетни.

    Разговор такой был, но мы его пока отложили, потому что нужно доиграть чемпионат и остаться в лиге по спортивному принципу.

    Это пока был один разговор, потому что есть местные власти, вы же понимаете, сколько должно пройти согласований, чтобы это случилось.

    На данный момент это просто сплетни», — сказал Худяков «Риа Новости».

    После 22 туров РПЛ «Тамбов» занимает 10-е место с 25 очками. «Нижний Новгород» стал 11-м в ФНЛ в результате досрочного завершения турнира. 0

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