«СЭ»: «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

может объединится с, сообщает «Спорт-Экспресс»

Это может случиться, если тамбовчане останутся в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Новый клуб будет играть на стадионе в Нижнем Новгороде. В случае, если Тамбов вылетит в ФНЛ, то клуб будет играть в своем городе.

Данную информацию прокомментировал спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

«Это ни о чем разговор. Да, какие-то мысли были, но пока это просто сплетни.

Разговор такой был, но мы его пока отложили, потому что нужно доиграть чемпионат и остаться в лиге по спортивному принципу.

Это пока был один разговор, потому что есть местные власти, вы же понимаете, сколько должно пройти согласований, чтобы это случилось.

На данный момент это просто сплетни», — сказал Худяков «Риа Новости».

После 22 туров РПЛ «Тамбов» занимает 10-е место с 25 очками. «Нижний Новгород» стал 11-м в ФНЛ в результате досрочного завершения турнира. 0