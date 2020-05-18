Кьеллини: Мбаппе будет многократным победителем «Золотого мяча»

Защитник «Ювентуса»поделился мнением о форварде ПСЖ

«Кто может стать следующим многократным победителем "Золотого мяча", когда Криштиану и Месси прекратят играть? Мбаппе, это уникальный футболист. Впервые я увидел его по телевизору в сезоне-2016/17, когда "Манчестер Сити" и "Монако" сыграли в Лиге чемпионов. Впечатлило.

В перерыве я спросил Фабио Паратичи (спортивный директор "Ювентуса"): "Кто это? Откуда он? Он ответил: Да, я знаю его… Мы следили за ним в течение некоторого времени. Отличный нападающий, ему всего 18 лет".

Сейчас ему 21 год и он уже чемпион мира. Скорость, техника, инстинкт. У него все есть. Я также думаю, что Мбаппе лучше, чем Неймар, более последовательный», — цитирует Кьеллини Fottball Italia. 0