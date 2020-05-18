Старт Серии А отложат до 20 июня

В Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня, сообщает Sport Mediaset

Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Таким образом, скорее всего, возобновление матчей Серии А, которое было запланировано на 13 июня, будет перенесено на неделю, на 20-е июня.

Правительство ожидает дальнейших данных о темпах распространения коронавирусной инфекции, и если они будут положительными, указ премьер-министра может быть изменен.

Однако отсрочка на одну неделю, с 13 до 20 июня может стать неизбежной, если не удастся прийти к соглашению о групповых тренировках. 0