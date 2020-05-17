Нойер: Мы показали себя не с лучшей стороны в плане игры

Вратарь «Баварии»прокомментировал гостевую победу над(2:0) в матче 26-го тура Бундеслиги.

Чемпионат Германии возобновился в субботу, 16 мая, после паузы из-за пандемии коронавируса.

«С самого начала матча мы владели инициативой, даже если не показали себя с лучшей стороны в плане игры.

Мы рады, что доминировали в игре и заслуженно забрали три очка с собой.

Конечно, мы привыкли к другой атмосфере на матчах. Но это зависит только от нас, это также вопрос мотивации, отношения и осознания того, в каких условиях игра происходит.

Конечно, мы стараемся изо всех сил, мы много работали во время перерыва, и теперь мы хотим показать себя наилучшим образом.

Многое еще может произойти, нельзя списывать соперников со счету», — сказал Нойер клубной пресс-службе.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков. «Унион» занимает 12-е место, имея в активе 30 очков. 0