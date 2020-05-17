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    Нойер: Мы показали себя не с лучшей стороны в плане игры

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    Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал гостевую победу над «Унионом» (2:0) в матче 26-го тура Бундеслиги.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Чемпионат Германии возобновился в субботу, 16 мая, после паузы из-за пандемии коронавируса.

    «С самого начала матча мы владели инициативой, даже если не показали себя с лучшей стороны в плане игры.

    Мы рады, что доминировали в игре и заслуженно забрали три очка с собой.

    Конечно, мы привыкли к другой атмосфере на матчах. Но это зависит только от нас, это также вопрос мотивации, отношения и осознания того, в каких условиях игра происходит.

    Конечно, мы стараемся изо всех сил, мы много работали во время перерыва, и теперь мы хотим показать себя наилучшим образом.

    Многое еще может произойти, нельзя списывать соперников со счету», — сказал Нойер клубной пресс-службе.

    «Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков. «Унион» занимает 12-е место, имея в активе 30 очков. 0

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