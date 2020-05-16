Чемпионат Кипра завершен досрочно

Чемпионатофициально завершен досрочно, сообщает сайт лиги.

Футбольная ассоциация решила завершить нынешний сезон, так как группа экспертов в области здравоохранения отклонила протокол безопасности, составленный для возобновления соревнований.

В частности, был нарушен карантин одной из команд, которая не смогла находится на двухнедельном карантине, после того как игрок сдал положительный тест.

Ассоциация решила, что в следующем сезоне страну будут представлять в европейских клубных турнирах «Омония» Никосия (ЛЧ), «Анортосис» Фамагуста, АПОЕЛ Никосия и «Аполлон» Лимассол (ЛЕ), то есть первые четыре команды в таблице незаконченного сезона.

Никто не покинет первый дивизион, а две лучшие команды из второй лиги поднимутся, так что число участников в следующем сезоне увеличится с 12 до 14. Согласно плану, в 2021/2022 году в лиге снова будет дюжина команд, так как четыре ее покинут, а два поднимутся из второй лиги. 0