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    РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона

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    Российская Премьер-лига опубликовала проект календаря на заключительную часть сезона, прерванного из-за коронавируса.

    Чемпионат России планируется возобновить 21 июня (после разбивки матчей по дням даты могут быть уточнены). На это время назначен 23 тур.

    Далее клубам предстоит сыграть еще 6 туров и матчи кубка России почти за месяц: 30 тур назначен на 22 июля, финал кубка — 25 июля.

    Полностью новый календарь опубликован на LiveSport.Ru.

    Календарь и таблица РПЛ

    До перерыва было сыграно 22 тура. Лидирует в таблице РПЛ «Зенит» — 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» — по 41, далее «Ростов» — 38 и ЦСКА — 36.

    В зоне вылета находятся «Ахмат» — 20 очков и «Крылья Советов» — 22.

    В первом же после паузы туре сыграют ЦСКА и «Зенит». «Локомотив» с новым тренером примет на своем поле «Оренбург».

    Отметим, что все матчи будут проходить без зрителей. При этом турниры в дивизионах ниже, начиная с ФНЛ, официально завершены. 0

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