РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона

Чемпионат России планируется возобновить
Далее клубам предстоит сыграть еще 6 туров и матчи кубка России почти за месяц: 30 тур назначен на
До перерыва было сыграно 22 тура. Лидирует в таблице РПЛ «Зенит» — 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» — по 41, далее «Ростов» — 38 и ЦСКА — 36.
В зоне вылета находятся «Ахмат» — 20 очков и «Крылья Советов» — 22.
В первом же после паузы туре сыграют ЦСКА и «Зенит». «Локомотив» с новым тренером примет на своем поле «Оренбург».
Отметим, что все матчи будут проходить без зрителей. При этом турниры в дивизионах ниже, начиная с ФНЛ, официально завершены. 0