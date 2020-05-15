РПЛ планируют доиграть за месяц. Проект календаря на остаток сезона

опубликовала проект календаря на заключительную часть сезона, прерванного из-за коронавируса.

Чемпионат России планируется возобновить 21 июня (после разбивки матчей по дням даты могут быть уточнены). На это время назначен 23 тур.

Далее клубам предстоит сыграть еще 6 туров и матчи кубка России почти за месяц: 30 тур назначен на 22 июля , финал кубка — 25 июля .

Полностью новый календарь опубликован на LiveSport.Ru.

Календарь и таблица РПЛ

До перерыва было сыграно 22 тура. Лидирует в таблице РПЛ «Зенит» — 50 очков. Следом идут «Локомотив» и «Краснодар» — по 41, далее «Ростов» — 38 и ЦСКА — 36.

В зоне вылета находятся «Ахмат» — 20 очков и «Крылья Советов» — 22.

В первом же после паузы туре сыграют ЦСКА и «Зенит». «Локомотив» с новым тренером примет на своем поле «Оренбург».

Отметим, что все матчи будут проходить без зрителей. При этом турниры в дивизионах ниже, начиная с ФНЛ, официально завершены. 0