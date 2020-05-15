Ларссон о возобновлении РПЛ: Тревожно. В Москве большие проблемы с коронавирусом

Форвард «Спартака»прокомментировал решение о возобновлении РПЛ 21 июня.

«Будет здорово снова начать играть в футбол, но в то же время я слышал, что в Москве есть довольно большие проблемы с коронавирусом. Мысль об этом вызывает дискомфорт.

Россия находится в изоляции на протяжении очень долгого времени. Думаю, что они начнут снимать ограничения, но это будет трудно.

Вроде как число зараженных за день удвоилось несколько недель назад. Не считаю, что в Москве достигли пика эпидемии.

Я не эпидемиолог, не проверял лично сотни раз, но мне так сообщили. Тревожная ситуация, но нужно сделать все возможное, чтобы оставаться здоровыми», — заявил Ларссон в интервью Helsingborgs Dagblad. 0