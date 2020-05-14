Британское правительство «открыло двери» для возобновления сезона в июне

Британское правительство «открыло двери» для возобновления футбольного сезона в стране в июне.

Об этом заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден.

«Мы все договорились, что будем двигаться вперед только в том случае, если это будет безопасно и на первом месте будет стоять здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала.

Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне. Планы должны включать в себя расширение доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечение финансовой поддержки более широкой футбольной семьи за счет возобновления матчей.

Правительство и наши медицинские эксперты будут продолжать давать рекомендации и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», — приводит слова Доудена ITV News.

Ранее в СМИ появлялась информацию о том, что сезон в Англии может возобновиться 12 или 19 июня. 0