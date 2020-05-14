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    Британское правительство «открыло двери» для возобновления сезона в июне

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    Британское правительство «открыло двери» для возобновления футбольного сезона в стране в июне.

    Одион Игало
    Одион Игало

    Об этом заявил министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден.

    «Мы все договорились, что будем двигаться вперед только в том случае, если это будет безопасно и на первом месте будет стоять здоровье и благополучие игроков, тренеров и персонала.

    Правительство открывает двери для безопасного возвращения футбола в июне. Планы должны включать в себя расширение доступа болельщиков для просмотра трансляций в прямом эфире и обеспечение финансовой поддержки более широкой футбольной семьи за счет возобновления матчей.

    Правительство и наши медицинские эксперты будут продолжать давать рекомендации и оказывать поддержку до принятия окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», — приводит слова Доудена ITV News.

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