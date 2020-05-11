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    Джикия: Досрочное завершение сезона — это невыход

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему чемпионат России нельзя досрочно завершать.

    Георгий Джикия
    Георгий Джикия

    «Мое личное мнение: досрочное завершение сезона — это невыход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести чемпионат до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.

    Для "Спартака", на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому — да, я за то, чтобы доигрывать. Такое же мнение и по Кубку России. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки.

    Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально провозглашать клуб чемпионом заранее. Если нет — только после 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров… Что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».

    «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 50 очками. «Спартак» находится на восьмом строке — в восьми очках от еврокубковой зоны. 0

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