Джикия: Досрочное завершение сезона — это невыход

Капитанобъяснил, почему чемпионат России нельзя досрочно завершать.

«Мое личное мнение: досрочное завершение сезона — это невыход. Если есть хоть малейший шанс, чтобы в здравых условиях для окружающих довести чемпионат до конца, это надо сделать. И все итоги надо подводить только после 30 туров.

Для "Спартака", на мой взгляд, тоже лучше доиграть. За 8 туров мы можем исправить ситуацию, в которую попали, подняться вверх по турнирной таблице. Поэтому — да, я за то, чтобы доигрывать. Такое же мнение и по Кубку России. Говоря по правде, в Кубке у нас шансов еще больше, это реальная возможность взять трофей и попасть в еврокубки.

Считаю, чтобы команду объявить первой, она должна быть недосягаема для остальных математически. Чтобы отрыв даже в теории нельзя было отыграть. Тогда можно официально провозглашать клуб чемпионом заранее. Если нет — только после 30 туров. Это мое мнение. Если турнир все-таки закончится после 22 туров… Что ж, тогда и отвечу на вопрос о справедливости», — цитирует Джикию «Спорт-экспресс».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после 22 туров с 50 очками. «Спартак» находится на восьмом строке — в восьми очках от еврокубковой зоны. 0