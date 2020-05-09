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    Юмтити получил травму сразу после возобновления тренировок в «Барсе»

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    Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити получил травму голени правой ноги на тренировке команды, сообщает клубная пресс-служба.

    Самюэль Юмтити
    Самюэль Юмтити

    Участие француза в ближайших занятиях будет зависеть от скорости восстановления.

    Отметим, что 8 мая каталонцы возобновили тренировочные занятия на базе после карантина из-за пандемии коронавируса.

    В нынешнем сезоне Юмтити провел за «Барселону» 16 матчей.

    В середине марта чемпионат Испании был приостановлен. После 27 туров сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, на 2 очка опережая идущий на второй строчке «Реал».

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