Юмтити получил травму сразу после возобновления тренировок в «Барсе»

Защитник «Барселоны»получил травму голени правой ноги на тренировке команды, сообщает клубная пресс-служба.

Участие француза в ближайших занятиях будет зависеть от скорости восстановления.

Отметим, что 8 мая каталонцы возобновили тренировочные занятия на базе после карантина из-за пандемии коронавируса.

В нынешнем сезоне Юмтити провел за «Барселону» 16 матчей.

В середине марта чемпионат Испании был приостановлен. После 27 туров сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, на 2 очка опережая идущий на второй строчке «Реал».

MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp