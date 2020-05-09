Юмтити получил травму сразу после возобновления тренировок в «Барсе»

Самюэль Юмтити
globallookpress.com
Участие француза в ближайших занятиях будет зависеть от скорости восстановления.
Отметим, что 8 мая каталонцы возобновили тренировочные занятия на базе после карантина из-за пандемии коронавируса.
В нынешнем сезоне Юмтити провел за «Барселону» 16 матчей.
В середине марта чемпионат Испании был приостановлен. После 27 туров сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, на 2 очка опережая идущий на второй строчке «Реал».
MEDICAL NEWS | @samumtiti has a right calf injury. His progress will determine his availability for the coming workouts. pic.twitter.com/kFZxdEzfrp— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 9, 2020