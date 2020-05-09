«Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: счет матча 0:0

Мозырьскаяна своем поле сыграла вничью с(0:0) в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии.

Команда из Мозыря отстает от лидирующего в турнирной таблице «Слуцка» на 1 очко. Коллектив из Жодино занимает 7-е место, набрав 11 очков.

Следующий матч «Славия» проведет с солигорским «Шахтером» 16 мая, а «Торпедо-БелАЗ» на день раньше встретится с «Городеей».