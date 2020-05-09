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    «Славия» разошлась миром с «Торпедо-БелАЗом»

    «Славия» — «Торпедо-БелАЗ»: счет матча 0:0

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    Мозырьская «Славия» на своем поле сыграла вничью с «Торпедо-БелАЗом» (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии.

    «Славия»
    «Славия»

    Команда из Мозыря отстает от лидирующего в турнирной таблице «Слуцка» на 1 очко. Коллектив из Жодино занимает 7-е место, набрав 11 очков.

    Следующий матч «Славия» проведет с солигорским «Шахтером» 16 мая, а «Торпедо-БелАЗ» на день раньше встретится с «Городеей».

    Чемпионат Белоруссии. 8-й тур
    «Славия» — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0
    «Славия»: Барановский, Недашковский, Потапов, Малькевич, Ковалевский (Сенько, 76), Пантя, Тымонюк, Котляров (Теттех, 81), Костров (Слюсар, 67), Раевский, Нар«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Устинов, Бордачев, Яшин, Степанов, Хачатурян, Премудров (Липе Велозу, 45), Капленко, Габриэл Рамос, Антилевский (Юсов, 59), Горбачик (Николаевич, 80)Предупреждения: Раевский, 38. Габриэл Рамос, 43. Липе Велозу, 60. Ковалевский, 66. Капленко, 77
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