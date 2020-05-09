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    Голкипер «Реала Сосьедад» заразился коронавирусом

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Реал Сосьедад
    Голкипер «Реала Сосьедад» Алекс Ремиро сдал положительный тест на коронавирус, сообщает AS.

    Алекс Ремиро
    Алекс Ремиро

    По информации источника, серологический тест на вирус вратаря показал положительный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим людям у Ремиро низкая.

    Ремиро не был допущен до тренировок с командой, которые были возобновлены 8 мая. В клубе проинформировали, что его болезнь протекает бессимптомно, он находится на завершающей стадии выздоровления.

    25-летний Ремиро в нынешнем сезоне провел 26 матчей, пропустив 29 мячей и девять раз сыграв «на ноль». 0

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