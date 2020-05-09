Голкипер «Реала Сосьедад» заразился коронавирусом

Голкиперсдал положительный тест на коронавирус, сообщает AS.

По информации источника, серологический тест на вирус вратаря показал положительный результат, это значит, что вероятность передачи вируса другим людям у Ремиро низкая.

Ремиро не был допущен до тренировок с командой, которые были возобновлены 8 мая. В клубе проинформировали, что его болезнь протекает бессимптомно, он находится на завершающей стадии выздоровления.

25-летний Ремиро в нынешнем сезоне провел 26 матчей, пропустив 29 мячей и девять раз сыграв «на ноль». 0