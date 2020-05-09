ФИФА разрешила национальным чемпионатам отказаться от VAR

Международная федерация футбола (ФИФА) не возражает, если национальные футбольные федерации откажутся от системы VAR после возобновления сезона, сообщает пресс-служба организации.

«Чемпионатам, в которых внедрена система видеопомощи арбитрам (VAR), разрешается прекратить его использование после возобновления сезона по усмотрению каждого отдельного организатора соревнования.

Однако там, где используется VAR, все аспекты игры и, соответственно, протоколы VAR останутся в силе», — говорится в заявлении.

Напомним, сезоны в большинстве чемпионатов были прерваны из-за пандемии коронавируса. В некоторых лигах рассматривают вариант проведения оставшихся игр чемпионатов без зрителей. 0