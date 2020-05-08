Рахимов: Надеюсь, что многие последуют примеру Бундеслиги

Бывший главный тренер «Ахмата»прокомментировал возобновление матчей чемпионата Германии с середины мая.

Бундеслига станет первой из топ-5 европейских лиг, которая возобновится после приостановки из-за пандемии коронавируса.

«Давно слежу за немцами, и меня восхищает, как они ведут эту ситуацию. Мне кажется, они всё делают правильно. Рад, что они возвращаются.

Надеюсь, что многие последуют их примеру. Футболисты пройдут тесты и будут знать, что они не заражены. Для народа это совсем другие эмоции.

Посмотрите, как немцы всё быстро сделали. Они несколько дней начали тренироваться и уже готовы играть. И все довольны», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на футбол» на «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Первый матч после паузы состоится 16 мая. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Шальке». 0