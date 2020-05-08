КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сельта» — «Ливерпуль». Кубок УЕФА 1999/1999Когда в Виго играли смельчаки. Как «Сельта» выбила «Ливерпуль» из Кубка УЕФА в 1998-м
  • 16:41
    • IFAB официально разрешил проводить по пять замен в сезоне 2019-2020
  • 17:49
    • РФС может провести турнир за право выступать в РПЛ
  • 17:18
    • Названо имя председателя совета директоров ЦСКА
  • 17:07
    • В «Монако» рассчитывают на Головина в следующем сезоне
  • 16:55
    • Песонен стал новичком «Металлурга»
    Все новости спорта

    Рахимов: Надеюсь, что многие последуют примеру Бундеслиги

    Футбол РПЛ Футбол России Бундеслига Футбол ГерманииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал возобновление матчей чемпионата Германии с середины мая.

    Рашид Рахимов
    Рашид Рахимов

    Бундеслига станет первой из топ-5 европейских лиг, которая возобновится после приостановки из-за пандемии коронавируса.

    «Давно слежу за немцами, и меня восхищает, как они ведут эту ситуацию. Мне кажется, они всё делают правильно. Рад, что они возвращаются.

    Надеюсь, что многие последуют их примеру. Футболисты пройдут тесты и будут знать, что они не заражены. Для народа это совсем другие эмоции.

    Посмотрите, как немцы всё быстро сделали. Они несколько дней начали тренироваться и уже готовы играть. И все довольны», — сказал Рахимов в эфире программы «Все на футбол» на «Матч ТВ».

    Напомним, что чемпионат Германии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Первый матч после паузы состоится 16 мая. Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Шальке». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • РПЛ на развилке: три сценария завершения чемпионата России
  • 01/05/2020 в 02:20
    •
  • Прогноз
  • «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк»
  • 2.15
  • Послезавтра в 08:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Энергетик-БГУ» лишит «Слуцк» лидерства?
  • «Слуцк» — «Энергетик-БГУ». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • «Пхохан Стилерс» должен стартовать с победы
  • «Пхохан Стилерс» — «Пусан Ай Парк». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Добудет ли «Манагуа» очередной трофей?
  • «Манагуа» — «Реал Эстели». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Интер» Футбол Их тащил сам Феномен. О финальной игре Кубка УЕФА 1998 между «Интером» и «Лацио»Некоторые чемпионаты наконец-то начали делать маленькие шажки к возобновлению, но пока этого не произошло, ностальгируем о былом Вчера в 16:120
  • 15:08
    • Минское «Динамо» подтвердило свое участие в следующем розыгрыше КХЛ
  • 16:26
    • «Монреаль» согласовал контракт с Романовым
  • 16:10
    • В испанской Примере разрешили проводить пять замен
    Стадионы клубов АПЛ остаются закрытыми Футбол Коронавирус сильно ударит по клубам АПЛКакие последствия пандемии для футбола? Вчера в 04:300
  • Экспресс дня

  • «Славия» и «Торпедо-БелАЗ» забьют пару голов?
  • 3.91
    •
  • 19:55
    • Рахимов: Надеюсь, что многие последуют примеру Бундеслиги
  • 19:40
    • НБА допускает возобновление сезона сразу с плей-офф
  • 19:19
    • Дубль Яхшибаева принес «Энергетику-БГУ» победу над «Слуцком»
    «Барселона» переживает не лучшие времена Футбол Кризис в «Барселоне». Как каталонцы переживают пандемию коронавируса«Барселона» переживает сложные времена не только из-за коронавируса — в клубе хватает и других проблем 06/05/2020 в 13:580
  • 15:25
    • Все футболисты «Интера» сдали отрицательные тесты на коронавирус
  • 14:53
    • Ван Гал обвинил Вудворда в своем уходе из МЮ
  • 14:34
    • «Интер» хочет обменять Икарди на форварда «Арсенала»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.64
  • Прогноз на матч Ульсан — Сангжу Сангму
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Тэгу
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Гвангю — Соннам
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Энергетик — Шагадам
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Небитчи — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ашхабад — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.91
  • Экспресс дня 9 мая
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Рух
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — ТБ Тверойри
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч ХБ Торсхавн — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Скала — ИФ Фуглафьердур
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие