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    Защитник «Атлетико» заразился коронавирусом

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    Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte.

    Ренан Лоди
    Ренан Лоди

    Бразилец еще в марте чувствовал симптомы, о чем сообщал клубу. Сейчас у него не симптомов, но после сдачи положительного теста игрок будет 10 дней находится на карантине в Мадриде, а затем пересдаст тест.

    По данным As, в мадридском клубе тесты 10 человек показали наличие антител к коронавирусной инфекции. Все игроки «Атлетико», кроме Лоди будут тренироваться.

    22-летний Лоди перебрался в «Атлетико» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил один гол и отдал три голевых паса.

    Напомним, что в Испании перед возобновлением тренировок игроки прошли тесты на коронавирус.

    Тесты трех игроков Ла Лиги и двух футболистов Сегунды дали положительные результаты, сообщает As со ссылкой на RAC1. 0

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