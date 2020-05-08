Защитник «Атлетико» заразился коронавирусом

Защитник мадридского «Атлетико»заразился коронавирусом, сообщает Globo Esporte.

Бразилец еще в марте чувствовал симптомы, о чем сообщал клубу. Сейчас у него не симптомов, но после сдачи положительного теста игрок будет 10 дней находится на карантине в Мадриде, а затем пересдаст тест.

По данным As, в мадридском клубе тесты 10 человек показали наличие антител к коронавирусной инфекции. Все игроки «Атлетико», кроме Лоди будут тренироваться.

22-летний Лоди перебрался в «Атлетико» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил один гол и отдал три голевых паса.

Напомним, что в Испании перед возобновлением тренировок игроки прошли тесты на коронавирус.

Тесты трех игроков Ла Лиги и двух футболистов Сегунды дали положительные результаты, сообщает As со ссылкой на RAC1. 0