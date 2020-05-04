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    Клубы Серии А возобновят тренировки только с 18 мая

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    Футбольные клубы в Италии не смогут возобновить тренировочный процесс до 18 мая, заявил министр спорта Италии Винченцо Спадафора в Facebook.

    Клубы Серии А возобновят тренировки только с 18 мая
    Клубы Серии А возобновят тренировки только с 18 мая

    «Видел некоторые странные новости, но ничего не изменилось относительно того, что всегда говорил о футболе: тренировки команд не возобновятся до 18 мая. О возобновлении сезона пока даже речи не шло.

    На данный момент я бы предпочел сосредоточиться на других видах спорта и комплексах — спортзалах, танцевальных центрах, бассейнах, которые должны открыться как можно скорее», — приводит слова Спадафоры Football Italia.

    Ранее местные власти сняли запрет на проведение тренировок с 4 мая, но это касалось только индивидуальных видов спорта. В командных видах, таких, как футбол, тренироваться разрешили с 18 мая. 0

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