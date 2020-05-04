Федерация футбола Испании одобрила проведение финала Кубка со зрителями

Королевская федерация футбола Испании (RFEF) одобрила предложение «Атлетика» и «Реала Сосьедад» провести финал Кубка Испании со зрителями.

Пресс-служба RFEF также отметила, что матч состоится, когда болельщикам разрешат вернуться на стадионы. Дата будет выбрана совместно с финалистами турнира.

Изначально финал Кубка Испании планировалось провести 18 апреля в Севилье, но он был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Атлетик» и «Реал Сосьедад» выступили с совместным обращение в RFEF с просьбой провести финал турнира со зрителями и в статусе официального матча с присуждением титула победителю встречи. 0