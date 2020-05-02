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    Хименес: Предложения от «Реала» и «Барселоны» нельзя упускать

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    Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес высказался касательно информации о том, что к нему проявляют интерес топ-клубы Европы.

    Рауль Хименес
    Рауль Хименес

    «Узнал об этом из социальных сетей. Меня уже и в "Челси" отправляли, и в "Манчестер Юнайтед", и в "Арсенал". Да чуть ли не каждый день появляется новая команда, проявляющая ко мне интерес. Я просто остаюсь спокойным — если обо мне говорят и пишут, значит я двигаюсь в правильном направлении.

    Я бы хотел продолжить выступления в АПЛ — здесь я счастлив, адаптирован к чемпионату, забиваю. Впрочем, если вы скажете, что клубу поступило предложение от "Реала" или "Барселоны"… Такое предложение упускать нельзя», — приводит слова форварда AS. 0

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