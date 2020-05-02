Хименес: Предложения от «Реала» и «Барселоны» нельзя упускать

Нападающийвысказался касательно информации о том, что к нему проявляют интерес топ-клубы Европы.

«Узнал об этом из социальных сетей. Меня уже и в "Челси" отправляли, и в "Манчестер Юнайтед", и в "Арсенал". Да чуть ли не каждый день появляется новая команда, проявляющая ко мне интерес. Я просто остаюсь спокойным — если обо мне говорят и пишут, значит я двигаюсь в правильном направлении.

Я бы хотел продолжить выступления в АПЛ — здесь я счастлив, адаптирован к чемпионату, забиваю. Впрочем, если вы скажете, что клубу поступило предложение от "Реала" или "Барселоны"… Такое предложение упускать нельзя», — приводит слова форварда AS. 0