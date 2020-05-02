Форвард «Лиона» готов перейти в «МЮ»

Нападающийготов перейти в, если поступит соответствующее предложение, утверждает Manchester Evening News.

По данным источника, «манкунианцы» определили французского футболиста как главного кандидата на позицию центрального форварда в будущее межсезонье. Предполагается, что вероятность трансфера повысилась, после того как сезон в Лиге 1 был досрочно завершен, и «Лион» не квалифицировался даже в Лигу Европы.

Также отмечается, что кроме Дембеле «МЮ» интересуется нападающим «Монако» Виссамом Бен-Йеддером и форвардом «Лилля» Виктором Осименом.

В завершившемся сезоне Дембеле провел в чемпионате Франции 27 матчей, в которых забил 16 мячей и отдал два голевых паса. 0