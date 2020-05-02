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    Канаваро: В финале ЧМ 2006 Матерацци сделал то, что должен был

    Футбол Между тем
    Бывший капитан сборной Италии Фабио Каннаваро выразил свое мнение по эпизоду, который случился в финале чемпионата мира 2006 года.

    Скульптура в Париже, посвященная тому эпизоду
    Скульптура в Париже, посвященная тому эпизоду

    Напомним, что Зинедин Зидан ударил Марко Матерации в грудь и был удален, оставив свою команду в меньшинстве. Франция проиграла, а Италия стала чемпионом.

    «Честно говоря, помню только внезапный шум. Я был рядом, обернулся и увидел Марко на земле. Марко сказал: "Он ударил меня головой". Было ли ему больно? В любом случае, он сделал то, что должен был сделать, когда упал на газон. Спасибо и до свидания. Но ему прилично досталось», — цитирует итальянца Goal. 0

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