Канаваро: В финале ЧМ 2006 Матерацци сделал то, что должен был

Бывший капитан сборной Италиивыразил свое мнение по эпизоду, который случился в финале чемпионата мира 2006 года.

Напомним, что Зинедин Зидан ударил Марко Матерации в грудь и был удален, оставив свою команду в меньшинстве. Франция проиграла, а Италия стала чемпионом.

«Честно говоря, помню только внезапный шум. Я был рядом, обернулся и увидел Марко на земле. Марко сказал: "Он ударил меня головой". Было ли ему больно? В любом случае, он сделал то, что должен был сделать, когда упал на газон. Спасибо и до свидания. Но ему прилично досталось», — цитирует итальянца Goal. 0