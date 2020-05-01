«Смолевичи» — «Энергетик-БГУ»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 7-го тура чемпионата Белоруссии «Смолевичи» на своем поле уступили «Энергетику-БГУ» — 0:2.

Счет на 18-й минуте матча открыл полузащитник «Энергетика» Дэвид Тве.

На 84-й минуте встречи гости остались в меньшинстве после удаления защитника Александра Свирепы, но уже через три минуты хавбек «Смолевичей» Константин Котов получил вторую желтую карточку.

На последней минуте матча Джасурбек Яхшибаев реализовал пенальти, удвоив счет счет.

С 12 набранными очками «Энергетик-БГУ» вышел на 3-ю строчку в турнирной таблице. «Смолевичи» по-прежнему не имеют в активе ни одной победы и с 3 очками занимают предпоследнюю 15-ю позицию в чемпионате.