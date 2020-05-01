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    «Энергетик-БГУ» обыграл «Смолевичи»

    «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 7-го тура чемпионата Белоруссии «Смолевичи» на своем поле уступили «Энергетику-БГУ» — 0:2.

    «Энергетик-БГУ»
    «Энергетик-БГУ»

    Счет на 18-й минуте матча открыл полузащитник «Энергетика» Дэвид Тве.

    На 84-й минуте встречи гости остались в меньшинстве после удаления защитника Александра Свирепы, но уже через три минуты хавбек «Смолевичей» Константин Котов получил вторую желтую карточку.

    На последней минуте матча Джасурбек Яхшибаев реализовал пенальти, удвоив счет счет.

    С 12 набранными очками «Энергетик-БГУ» вышел на 3-ю строчку в турнирной таблице. «Смолевичи» по-прежнему не имеют в активе ни одной победы и с 3 очками занимают предпоследнюю 15-ю позицию в чемпионате.

    Чемпионат Белоруссии. 7-й тур
    «Смолевичи» — «Энергетик-БГУ» — 0:2 (0:1)
    Голы: Тве, 17 (0:1). Яхшибоев, 90+6 — с пенальти (0:2)«Смолевичи»: Фильцов, Жевнеров, Ращеня, Котов, Джигеро (Верас, 68), Александрович (Алибеков, 78), Барсуков, Бутаревич, Макаров, Мухамедов (Турик, 60), По«Энергетик-БГУ»: Лесько, Свирепа, Сокол, Шкурдюк, Юдчиц (Бакич, 63), Мавату, Носко, Тве, Умаров (Гирс, 62), Мусаханян (Совпель, 56), ЯхшибоевПредупреждения: Котов, 20. Ращеня, 34. Свирепа, 70. Гирс, 88. Турик, 90. Фильцов, 90+6Удаления: Свирепа, 84. Котов, 87
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