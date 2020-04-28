Виллаш-Боаш считает решение о завершении сезона во Франции логичным

Главный тренер «Марселя»высказался по поводу досрочного завершения сезона во французской Лиге 1.

«Я думаю, что это логичное решение, потому что еще рано возобновлять тренировки. Очень сложно следовать всем рекомендациям медиков. Полагаю, что принято хорошее решение, оно соответствует уважению, которое мы должны иметь к жертвам коронавируса во Франции и во всем мире.

Я поговорю с клубом относительно утверждения результатов. Все мы знаем, как выглядит турнирная таблица на момент остановки сезона.

К слову, досрочное завершение сезона поднимает и другие проблемы, одна из которых — экономическая. Я имею ввиду распределение доходов от телеправ. От этого зависит и выживание клубов.

Но решение правительства логично и уважительно к тому, что мы переживаем в данный момент. Самое главное — это здоровье. Каждый должен осознавать тот драматический момент, который мы переживаем», — приводит слова Виллаш-Боаша L’Equipe. 0