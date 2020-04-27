Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб

Владельцынамерены приобрести, выступающий во втором дивизионе чемпионата Франции, сообщает L'Equipe.

Нынешний владелец французского клуба Жак Руссело, заявил, что из-за коронавируса история с возможной продажей своего клуба холдинговой компании City Football Group отложена.

«Я обеспокоен. Сделка была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, и переговоры приостановлены. Это не значит, что они прекращены. Это не конец истории, но сейчас нам нужно искать ресурсы, чтобы преодолеть этот кризис», — сказал Руссело.

Представитель City Football Group сказал, что холдинг все же намерен приобрести «Нанси».

«Мы по-прежнему хотим купить "Нанси". Нас ждет глобальный кризис, но наши планы не поменялись» — заявил представитель.

По информации источника, сделка оценивается в 14 миллионов евро. 0