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    Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Франции Нанси
    Владельцы «Манчестер Сити» намерены приобрести «Нанси», выступающий во втором дивизионе чемпионата Франции, сообщает L'Equipe.

    «Нанси»
    «Нанси»

    Нынешний владелец французского клуба Жак Руссело, заявил, что из-за коронавируса история с возможной продажей своего клуба холдинговой компании City Football Group отложена.

    «Я обеспокоен. Сделка была намечена на 31 марта, но с 16 марта мы находимся на карантине, и переговоры приостановлены. Это не значит, что они прекращены. Это не конец истории, но сейчас нам нужно искать ресурсы, чтобы преодолеть этот кризис», — сказал Руссело.

    Представитель City Football Group сказал, что холдинг все же намерен приобрести «Нанси».

    «Мы по-прежнему хотим купить "Нанси". Нас ждет глобальный кризис, но наши планы не поменялись» — заявил представитель.

    По информации источника, сделка оценивается в 14 миллионов евро. 0

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