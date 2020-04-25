Президент «Лацио»: Выступающие против возобновления сезона не знают, о чем говорят

Президент «Лацио»выразил уверенность, что сезон Серии А необходимо возобновить.

«Необходимо понимать существующие риски, которые проявятся в случае досрочного завершения сезона. Те, кто выступают против возобновления сезона, явно не знают, о чем говорят.

Футбол — индустрия, генерирующая деньги, более 1,2 млрд евро. Необходимо учитывать последствия, если сезон не будет возобновлен.

Надеюсь, что моя команда продолжит работу с той же решимостью и желанием достичь определенных целей», — заявил Лотито в интервью TG Regione.

«Лацио» занимает второе место в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на одно очко. 0