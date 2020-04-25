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    Булыкин: В Голландии будут обращения в суд, иски, матчи ведь не доиграны

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    Экс-футболист «Аякса» и АДО «Ден Хаг» Дмитрий Булыкин рассказал, что рад положительному решению относительно своих бывших клубов по итогам чемпионата Голландии, но в целом считает необходимым доигрывать турниры, если есть такая возможность.

    Дмитрий Булыкин
    Дмитрий Булыкин

    Королевский футбольный союз решил не присуждать чемпионство победителю, при этом также никто не покинет высший дивизион.

    «Аякс» занял первое место, но остался без титула. В следующем сезоне команда примет участие в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

    «Рад, что "Аякс" получает путевку в Лигу чемпионов и будет радовать нас задорной игрой, рад, что мой бывший клуб АДО "Ден Хаг" сохраняет прописку в высшей лиге, но не исключаю, что будут недовольные клубы, будут обращения в суд, иски, матчи ведь не доиграны.

    Я все же за то, чтобы чемпионаты по возможности были доиграны, чтобы сохранялась целостность соревнований.

    Нужно сохранить спортивную составляющую и распределять места в соответствии с этим. Лучше перенести старт следующих чемпионатов, но завершить те, что сейчас не закончены.

    Это мое мнение как бывшего футболиста. Как решит УЕФА по отдельным чемпионатам, какие решения будут приняты руководством каждой из стран по части массовых мероприятий, этого мы предсказать сейчас не можем.

    Можем следить за ситуацией, сидя дома во время пандемии», — сказал Булыкин РИА Новости. 0

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