Экс-наставник «Рубина» может возглавить киевское «Динамо»

Бывший наставник казанскогоможет возглавить киевское

Об этом сообщил комментатор Алексей Андронов в эфире программы «ТаТоТаке».

«Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу.

Так что все зависит от того, что сейчас нужно "Динамо" — "шашечки или ехать". Если "шашечки" — можно искать дальше у себя, а если "ехать" — почему бы и нет с Бердыевым? В "Ростове" он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов», — сказал Андронов.

Отметим, что 67-летний Бердыев дважды приводил «Рубин» к чемпионству в России. Казанский клуб он оставил в 2019 году и в настоящее время остается без работы. С «Ростовом» становился серебряным призером чемпионата России. 0