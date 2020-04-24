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    Экс-наставник «Рубина» может возглавить киевское «Динамо»

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    Бывший наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить киевское «Динамо».

    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев

    Об этом сообщил комментатор Алексей Андронов в эфире программы «ТаТоТаке».

    «Это системный человек, который пользуется большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможности поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу.

    Так что все зависит от того, что сейчас нужно "Динамо" — "шашечки или ехать". Если "шашечки" — можно искать дальше у себя, а если "ехать" — почему бы и нет с Бердыевым? В "Ростове" он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов», — сказал Андронов.

    Отметим, что 67-летний Бердыев дважды приводил «Рубин» к чемпионству в России. Казанский клуб он оставил в 2019 году и в настоящее время остается без работы. С «Ростовом» становился серебряным призером чемпионата России. 0

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