Лукаку: В январе 23 игрока «Интера» заболели, но нас не проверяли на коронавирус

Нападающийрассказал о том, что в январе у многих игроков команды были симптомы, схожие с коронавирусом.

«В декабре у нас была неделя выходных, потом мы вернулись к работе, и я клянусь, что 23 из 25 игроков заболели. В январе мы играли с "Кальяри", примерно через 25 минут матча Милан Шкриньяр покинул поле. Он не мог играть и едва не потерял сознание.

У всех был кашель и высокая температура. Когда я разминался, я чувствовал, что мне жарче, чем обычно. До этого у меня несколько лет не было повышенной температуры», — рассказал Лукаку, которого цитирует Football Italia.

«В то время мы не проходили тесты на коронавирус, и мы никогда точно не узнаем, был ли это он», — подытожил форвард. 0