Креспо: Переходить в «Барсу» Лаутаро сейчас нет смысла

Экс-форвард сборной Аргентинывысказался о возможном переходе нападающего «Интера»

«Остаться в "Интере" или попытать счастья в "Барселоне"? Я говорю ему, что он должен остаться в "Интере". Несомненно.

Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском "Расинге", пришел в "Интер" и сидел на скамейке запасных, будучи заменой Икарди, а затем был переведен в стартовый состав.

Это его лишь первый сезон в основе, нет смысла менять все и отправляться в "Барселону".

Ему нужно как минимум три года, чтобы завершить свой рост, а затем он может подумать о трансфере», — заявил Креспо Gazzetta dello Sport. 0