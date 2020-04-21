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    Креспо: Переходить в «Барсу» Лаутаро сейчас нет смысла

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    Экс-форвард сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о возможном переходе нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в «Барселону».

    Лаутаро Мартинес
    Лаутаро Мартинес

    «Остаться в "Интере" или попытать счастья в "Барселоне"? Я говорю ему, что он должен остаться в "Интере". Несомненно.

    Все просто. Он хорошо выступал в аргентинском "Расинге", пришел в "Интер" и сидел на скамейке запасных, будучи заменой Икарди, а затем был переведен в стартовый состав.

    Это его лишь первый сезон в основе, нет смысла менять все и отправляться в "Барселону".

    Ему нужно как минимум три года, чтобы завершить свой рост, а затем он может подумать о трансфере», — заявил Креспо Gazzetta dello Sport. 0

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