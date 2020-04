впервые в своей истории продаст права на переименование стадиона «Камп Ноу». Собранные деньги «блауграна» хотят вложить в свой фонд по борьбе с коронавирусом.

Пресс-служба «каталонцев» пишет, что собранные средства фонд направит в испанские и международные проекты о борьбе с Covid-19.

Стадион «Камп Ноу» никогда в своей истории не менял название. Его открыли в 1957 году и он стал самым большим в Европе. Стадион вмещает 99 354 зрителя.

FC Barcelona grants Camp Nou naming rights to the Barça Foundation (@FundacioFCB) to raise money for the fight against #COVID19