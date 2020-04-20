Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая без зрителей

Сезон в Бундеслиге может возобновиться в начале мая, сообщил генеральный директор Немецкой футбольной лиги (DFL)

Проведение матчей могут начать 9 мая, игры пройдут без зрителей. Отметим, что в Германии запретили массовые мероприятия до 31 августа.

«Мы получили ряд позитивных сигналов. Это открывает обеим лигам (Бундеслиге и второй Бундеслиге — прим. ред) серьезные перспективы. Это очень важные и позитивные новости для фанатов всех клубов.

Группа медиков разработала концепцию — от командных тренировок до проведения игрового дня.

Это касается не только того, что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность.

Политики доверяют нам, и мы, особенно игроки, должны выступить ролевыми моделями. Речь идет о гигиенических мерах и образцовом отношении к вопросам социальных контактов.

Очень важно действовать дисциплинированно, это касается не только работодателей, но и болельщиков.

Что касается матчей без зрителей, то нельзя говорить, что они так же хороши и красивы, как игры с болельщиками, но с точки зрения экономики это единственный вариант для Бундеслиги. Многие клубы будут сохранены.

Призываю всех к терпению. Завтра мы обсудим все с президиумом, а в четверг поговорим об этом с клубами», — сказал Зайферт Bild.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 1 775 и составило 141 672. Скончались 110 заболевших, а общее число летальных исходов составляет 4 404. 0