Руни: Мне больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака на данный момент

Бывший игрок, который сейчас выступает за, назвал лучшую атаку в мире. По его мнению, именнона данный момент обладает самой опасной атакующей линией.

«Голы часто сводятся к взаимодействию между игроками, и атакующая тройка "Ливерпуля" в данном контексте — прекрасный пример.

Салах и Садио Мане обеспечивают глубину, заставляя соперников отходить к своим воротам, что позволяет Фирмино опускаться глубже ради получения мяча. Центральные защитники соперника расслабляются, а тут внезапно Салах и Мане делают рывки с невероятной скоростью в свободные зоны.

Это напоминает мне, как "Рома" играла с Тотти на позиции "десятки" и двумя быстрыми вингерами, врывавшимися в штрафную с флангов.

Мне больно это признавать, но у "Ливерпуля" лучшая атакующая группа в мировом футболе на данный момент», — приводит слова британца The Times. 0