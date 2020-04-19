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    Руни: Мне больно это признавать, но у «Ливерпуля» лучшая атака на данный момент

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    Бывший игрок «Ман Юнайтед» Уэйн Руни, который сейчас выступает за «Дерби Каунти», назвал лучшую атаку в мире. По его мнению, именно «Ливерпуль» на данный момент обладает самой опасной атакующей линией.

    Уэйн Руни
    Уэйн Руни

    «Голы часто сводятся к взаимодействию между игроками, и атакующая тройка "Ливерпуля" в данном контексте — прекрасный пример.

    Салах и Садио Мане обеспечивают глубину, заставляя соперников отходить к своим воротам, что позволяет Фирмино опускаться глубже ради получения мяча. Центральные защитники соперника расслабляются, а тут внезапно Салах и Мане делают рывки с невероятной скоростью в свободные зоны.

    Это напоминает мне, как "Рома" играла с Тотти на позиции "десятки" и двумя быстрыми вингерами, врывавшимися в штрафную с флангов.

    Мне больно это признавать, но у "Ливерпуля" лучшая атакующая группа в мировом футболе на данный момент», — приводит слова британца The Times. 0

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