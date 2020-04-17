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    «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на Испанскую федерацию футбола

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    «Валенсия» пожаловалась в УЕФА на Испанскую федерацию футбола (RFEF) из-за предложения о распределении мест в еврокубках, сообщает Marca.

    «Валенсия»
    «Валенсия»

    «Летучие мыши», занимающие на данный момент седьмое место в Ла Лиге, недовольны предложением, которое может лишить их примерно 50-миллионной прибыли. Они считают, что у федерации нет полномочий распределять места в еврокубках при незавершенном сезоне.

    Ранее стало известно, что RFEF составила список команд, которые попадут в Лигу чемпионов, если чемпионат не будет доигран. В него вошли «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

    Также появилась информация, что УЕФА может предоставить специальное приглашение «Атлетико», который доходил до финалов в 2014 и 2016 годах.

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