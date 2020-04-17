«Валенсия» пожаловалась в УЕФА на Испанскую федерацию футбола

пожаловалась в УЕФА на Испанскую федерацию футбола (RFEF) из-за предложения о распределении мест в еврокубках, сообщает Marca.

«Летучие мыши», занимающие на данный момент седьмое место в Ла Лиге, недовольны предложением, которое может лишить их примерно 50-миллионной прибыли. Они считают, что у федерации нет полномочий распределять места в еврокубках при незавершенном сезоне.

Ранее стало известно, что RFEF составила список команд, которые попадут в Лигу чемпионов, если чемпионат не будет доигран. В него вошли «Барселона», «Реал», «Севилья» и «Реал Сосьедад».

Также появилась информация, что УЕФА может предоставить специальное приглашение «Атлетико», который доходил до финалов в 2014 и 2016 годах.

Отмечается, что за последние два сезона «Валенсия» заработала в Лиге чемпионов более 60 миллионов евро. 0