Агент: Головин никогда в жизни не будет играть на уровне Мхитаряна

Футбольный агентоценил потенциал российского полузащитника

«Головин или Мхитарян? Головину 23 года, Мхитаряну — 31. Совершенное сравнение мы тут не сделаем никогда. Но как Генрих играл в "Шахтере" и Дортмунде, Головин так никогда в жизни в футбол играть не будет. Головин в "Монако" показывает, что он не может делать результат. Они даже на втором месте не идут.

В том возрасте, когда Генрих был в "Шахтере", это был просто в топ, а в Дортмунде он реально делал результат. Последние 10 матчей Мхитаряна в "Роме" — просто выдающиеся, просто блестящие. Он очки набирает почти в каждой игре», — сказал Гурцкая в общении с комментатором «Матч ТВ» Нобелем Арустамяном в прямом эфире в Instagram.

Головин в текущем сезоне провел в Лиге 1 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. 0