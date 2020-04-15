Футболист «Сампдории» повторно заболел коронавирусом

Клаудио Раньери
globallookpress.com
По словам специалиста, игрок его команды дважды сдал положительный тест за период пандемии.
«У нашего игрока был положительный результат на коронавирус, затем отрицательный, а потом, когда он уже тренировался дома, то снова получил положительный результат. Я также читал, что вирус может оказывать длительное воздействие на сердце. Если мы хотим возобновить сезон, игроки должны быть абсолютно здоровы и пройти тщательные тесты», — цитирует Раньери RAI 1.
Напомним, месяц назад сообщалось о семи игроках «Сампдории», зараженных коронавирусом. 0