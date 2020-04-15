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    Франция не будет возобновлять чемпионат в третьем дивизионе и ниже

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Франции
    Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ принял решение не возобновлять чемпионат в трех дивизионах Национальной лиги, в которых выступают полупрофессиональные и любительские команды, сообщает AS.

    При этом результаты сезона не аннулируются
    При этом результаты сезона не аннулируются

    15 апреля глава французского футбола встретится с президентами лиг, чтобы сообщить им о своем решении.

    При этом сезон-2019/20 не аннулируется, а итогом будет признано турнирной положение на момент остановки турниров — 14 марта.

    Большинство любительских клубов поддержали это решение, поскольку наиболее пострадавшие лиги получат компенсацию в размере 12 миллионов евро.

    Между тем, Французская федерация футбола хочет провести финал Кубка Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Сент-Этьен». Эта поединок в лучшем случае будет сыгран 11 июля. 0

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