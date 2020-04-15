Франция не будет возобновлять чемпионат в третьем дивизионе и ниже

При этом результаты сезона не аннулируются
globallookpress.com
15 апреля глава французского футбола встретится с президентами лиг, чтобы сообщить им о своем решении.
При этом сезон-2019/20 не аннулируется, а итогом будет признано турнирной положение на момент остановки турниров — 14 марта.
Большинство любительских клубов поддержали это решение, поскольку наиболее пострадавшие лиги получат компенсацию в размере 12 миллионов евро.
Между тем, Французская федерация футбола хочет провести финал Кубка Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Сент-Этьен». Эта поединок в лучшем случае будет сыгран 11 июля. 0