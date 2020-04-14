УЕФА обсудит с национальными ассоциациями варианты возобновления сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) собирается продолжить переговоры с представителями 55 национальных ассоциаций по поводу возобновления футбольных соревнований, которые были прерваны пандемией коронавируса, сообщает AP.

На 23 апреля уже намечена очередная видеоконференция.

Отмечается, что УЕФА даст приоритет завершению чемпионатов и проведению еврокубков. Также будет озвучено предложение по возобновлению игр в июле–августе нынешнего года, по итогам которых определятся участники Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Текущие розыгрыши еврокубков будут доиграны после окончания национальных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассчитывает завершить текущий сезон в августе. Пресс-служба организации заявляла, что решение по поводу окончания розыгрышей национальных чемпионатов еще не принято.

Напомним, что Евро-2020 был перенесен на лето следующего года. 0